Лавров заявил, что зерновая сделка находится в тупике

Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Ситуация с зерновой сделкой не разрешается, она заведена в тупик западными странами, заявил 25 апреля на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Министр отметил, что руководители ООН предпринимают усилия для нормализации ситуации, но результата их усилия не приносят. Была заключена пакетная сделка, но на Западе требуют выполнять только ту часть, в которой заинтересована Украина, сказал Лавров.

«Сделка превратилась из «Черноморской» в «зерновую» и из гуманитарной — в коммерческую. Меньше 3% зерна попало в действительно бедные страны, среди которых — Эфиопия, Йемен, Афганистан, Судан и Сомали. Остальное было отправлено в страны в высокими доходами и доходами выше среднего», — сказал Лавров.

Ранее 25 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обещания, данные России при заключении зерновой сделки, продолжают не выполняться, а потому «обстоятельства складываются не в пользу (продления — ред.) сделки».

24 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили, что Украина использовала гуманитарный коридор в акватории Одессы для атаки на пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма. Такие действия ставят под угрозу возможность продления сделки, отметили в ведомстве.

Сергей Лавров 24 апреля после встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что в Москве не видят прогресса в реализации зерновой сделки. Гутерриш передал Лаврову письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину. Предложения генсека ООН будут изучены, сказал Лавров.

Зерновая сделка будет вновь продлена только в том случае, если данные России обещания будут выполнены, отмечали ранее в МИД. Россия требует выполнения всех условий: переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновления поставок в Россию сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование, а также снятия запрета на доступ в порты, восстановления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокирования активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.