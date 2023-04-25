Вашингтон, 25 апреля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк опроверг сообщения о том, что Киев причастен к попытке совершить атаку на Черноморский флот РФ в Севастополе. Его слова передает Reuters.

president.gov.ua Михаил Подоляк

«Подоляк также опроверг утверждение Минобороны России о том, что Киев пытался атаковать его корабли в Чёрном море», — говорится в материале агентства.

По словам представителя офиса Зеленского, подобные действия угрожают перспективам продления зерновой сделки.

Он также подчеркнул, что инициатива генсека Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриша о продлении соглашения о черноморском экспорте зерна с Украины может иметь успех только тогда, когда мировое сообщество окажет давление на Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля ВСУ предприняли попытку атаки на Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, один надводный дрон был ликвидирован силами противоподводно-диверсионного обеспечения, а второй взорвался сам. Он добавил, что в результате инцидента ни одно из зданий, причальных или иных сооружений не разрушено.

Позднее в Министерстве обороны России заявили, что три безэкипажных катера Украины пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. Все судна были уничтожены, потерь с российской стороны нет.