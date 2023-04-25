Москва, , 11:24 — REGNUM Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание» допустил, что победу на предстоящих президентских выборах в США может одержать американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас очень много говорят про того же самого Илона Маска как новое лицо новых Соединённых Штатов. В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем у того же Дональда Трампа или тем более Джо Байдена», — сказал он.

По мнению замглавы Совбеза, такой исход был бы «интересным развитием событий».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Илона Маска, Соединённые Штаты должен возглавлять нормальный и здравомыслящий человек. Бизнесмен уверяет, что сам он на президентских выборах голосовал за действующего американского лидера Джозефа Байдена. Однако Маск отметил, что выбора у него, по сути, не было.