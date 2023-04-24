Вашингтон, 25 апреля, 2023, 00:15 — ИА Регнум. В Москве изучат инициативы Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по дальнейшей реализации зерновой сделки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам двусторонней встречи.

Mid.ru Сергей Лавров

Глава МИД РФ отметил, что Гутерриш особенно уделил внимание перспективам дальнейшей реализации «черноморской инициативы» в контексте его собственного предложения, которое имеет пакетный характер.

«Генеральный секретарь рассказал о своих усилиях с целью максимально продвинуть российскую часть сделки. Пока прогресс не очень сильно заметен», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что пока не заметны желания Запада выполнить договорённости по-настоящему, которые необходимы для реализации зерновой сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров получил от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по продлению и расширению зерновой сделки. Генсек представил подробный отчёт о достигнутом прогрессе в продвижении российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, а также продолжении работы по разрешению оставшихся вопросов. Письма по ситуации вокруг зерновой инициативы направлены также в Турцию и на Украину.