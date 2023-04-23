Екатеринбург, 23 апреля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. «Стыдящийся своей страны» актёр и музыкант Александр Устюгов проведёт концерт, посвященный Дню Победы в Екатеринбурге. Организатором праздника, по информации URA. RU, выступил Фонд святой Екатерины, а срежиссировал программу актёр и шоумен Роман Постовалов.

Владимир Трефилов/РИА Новости Александр Устюгов

В пресс-службе фонда рассказали, что в День Победы в историческом центре Екатеринбурга пройдёт праздничный гала-концерт «Дорога к Победе». В этот вечер со сцены будут вспоминать жителей города, которые во время Великой Отечественной войны принимали на Урале раненых солдат и невероятным трудом смогли сохранить сотни предприятий и культурное наследие родины. В конце мероприятия выступят известные музыканты, чьи имена пока не разглашают.

Звезда сериала «Ментовские войны» Александр Устюгов играл во множестве патриотических фильмов, таких как «Двадцать восемь панфиловцев», «Викинг», «Годунов», «Союз Спасения», но, несмотря на это, актёр придерживается проукраинских позиций и публично критикует политику родины по отношению к Украине. По мнению Устюгова, восемь лет бомбежек Донбасса — это ложь.

«Это не моя война… Если вы увидите комменты «где вы были восемь лет», то это боты. Не обращайте внимания. На войне первая жертва — правда. Не нужно здесь поддерживать и радоваться происходящему. Все, кто рад — уже жертвы», — написал на своей странице в соцсети Александр Устюгов.

Также Устюгов опубликовал у себя на странице в соцсети пост российского журналиста Николая Солодникова, в котором тот обвинил президента в развязывании конфликта на Украине. Устюгов придерживается такого же мнения: «Я бы лучше не написал». Во всех своих постах актёр делится с подписчиками переполняющей его злобой и бессилием от происходящего в стране. При этом антироссийские посты продолжают висеть на странице актёра.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России приняло решение не проводить 9 мая в Севастополе военный парад, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что ввиду этого планы подготовки к этому мероприятию пересмотрят, и добавил, что празднование Дня Победы в любом случае состоится.

В Белгородской области отказались от проведения парада в честь Дня Победы. Скопление людей и военной техники в центре Белгорода может стать поводом для провокации со стороны ВСУ, отмечал губернатор Гладков. Он подчеркнул, что приоритетом является безопасность жителей региона и власти не готовы рисковать. При этом в Херсонской области в День Победы 9 мая не будут проводить парад и другие массовые мероприятия в честь праздника в целях дополнительной безопасности.

18 апреля депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия») заявила, что акция «Бессмертный полк» в 2023 году будет проходить в смешанном формате. По её словам, в акции можно будет принять участие «как онлайн, так и офлайн».