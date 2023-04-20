Севастополь, , 15:20 — REGNUM Минобороны России приняло решение не проводить 9 мая в Севастополе военный парад, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 20 апреля рассказал на заседании правительства губернатор города Михаил Развожаев.

Врио главы Хакасии Михаил Развожаев R-19.ru

«Поступила вчера вечером от командующего Черноморским флотом информация о том, что Министерство обороны приняло решение о непроведении парада в Севастополе», — сказал он.

Развозжаев уточнил, что ввиду этого планы подготовки к этому мероприятию пересмотрят, и добавил, что празднование Дня Победы в любом случае состоится.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля организаторы отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая в традиционном формате. В российских регионах планируется проведение альтернативных мероприятий.

Позднее 18 апреля депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия») заявила, что акция «Бессмертный полк» в 2023 году будет проходить в смешанном формате. По её словам, в акции можно будет принять участие «как онлайн, так и офлайн».