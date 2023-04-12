Сальдо: в Херсонской области отказались от мероприятий в День Победы из соображений безопасности

Херсон, , 20:59 — REGNUM В Херсонской области в День Победы 9 мая не будут проводить парад и другие массовые мероприятия в честь праздника. Об этом заявил 12 апреля врио главы региона Владимир Сальдо.

Владимир Сальдо khogov.ru

Решение обосновано соображениями безопасности в условиях военного положения, отметил он.

«Массовые мероприятия не будут проводиться в целях дополнительной безопасности. Но я уверен, что люди все равно пойдут к памятным местам, пойдут по зову сердца», — сказал Сальдо.

Он также подчеркнул, что подготовка к Дню Победы в регионе идёт: памятные места приводят в порядок.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Курской области вслед за Белгородской отказались от проведения военного парада на 9 Мая. По словам главы региона Романа Старовойта, решение принято ради обеспечения безопасности жителей региона в текущей ситуации.