Губернатор Белгородской области Гладков: парада Победы на 9 Мая не будет

Белгород, , 20:01 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил во время прямого эфира «10 вопросов губернатору», что парада на 9 Мая в 2023 году не будет. Это связано с оперативной обстановкой в области.

Парад Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос, состоится ли парад на День Победы в Белгороде, Гладков сказал, что «парада на 9 Мая не будет».

«Парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода», — пояснил губернатор.

Гладков добавил, что главное — это безопасность жителей, рисковать никто не будет.

Вопрос о проведении других мероприятий в честь празднования Дня Победы, в частности запуск салюта, шествие Бессмертного полка и празднование 80-летия Прохоровского сражения, власти рассмотрят на ближайшем заседании оперативного штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под миномётный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При обстреле села никто не пострадал. Жителей вывезли на безопасное расстояние. Повреждения получили три частных домовладения и три транспортных средства.