МИД РФ: Планов встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке по линии СБ ООН нет

Москва, , 16:15 — REGNUM Планов встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке на полях мероприятий по линии СБ ООН нет. Об этом 23 апреля заявил замглавы МИД РФ Рябков.

Дипломат отметил, что у России и США сейчас нет повестки дня для обсуждения на уровне министров иностранных дел

Рябков о возможности обсуждения Лавровым и Блинкеном ситуации с невыдачей виз российским журналистам: если он там появится, будем смотреть по обстоятельствам.

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