Москва, 23 апреля, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Планов встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на полях мероприятий Совета Безопасности ООН нет. Об этом 23 апреля заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

(сс) U.S. Department of State Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров

«Таких планов нет. У нас по большому счёту с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент», — сказал замминистра.

Также Рябков добавил, что, исходя из обстоятельств, между Лавровым и Блинкеном может состояться обсуждение вопроса о невыдаче виз российским журналистам.

«Если он там появится, будем определяться по обстоятельствам. Если нет — повторяю, мы найдём формы, как донести сигналы, связанные с этим абсолютно неприемлемым, вопиющим случаем, очередным проявлением резко антироссийского курса», — пояснил дипломат.

Замминистра дипломатического ведомства подчеркнул, что Россия ответит на антироссийскую риторику США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США так и не выдали визы российским журналистам, ожидавшим вылета в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН.

Более того, по словам Рябкова, до последнего момента представители США делали вид, что работают и вот-вот найдут решение вопроса с визами. Москву заверяли, что «визы на подходе», однако в результате журналистам их так и не выдали.

Глава МИД Лавров назвал ситуацию «безобразной» и пообещал, что Россия этого не забудет и не простит.