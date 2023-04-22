Москва, 22 апреля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила 22 апреля о высылке более 20 немецких дипломатов из России в ответ на аналогичный шаг Германии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Более 20 дипломатов Германии высылают из России», — приводят её слова РИА Новости.

Ранее 22 апреля ИА REGNUM сообщало, что власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов.

В свою очередь, МИД России пообещал зеркально ответить на решение Берлина выслать российских дипломатов и ограничить максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в стране.

Также в этом месяце антироссийскими шагами отличились и другие европейские дипломатические ведомства. Так, 13 апреля в МИД Норвегии заявили, что вышлют 15 сотрудников посольства России, которые якобы занимаются разведывательной деятельностью. Доказательств этого утверждения представлено не было. При этом в министерстве заявили о намерении сохранить нормальные дипломатические отношения с Россией».

Позже в посольстве России в Норвегии подтвердили информацию, распространённую министерством иностранных дел Норвегии, об объявлении 15 сотрудников российской миссии персонами нон грата. В дипмиссии назвали данное решение «недружественным шагом, за которым последуют ответные меры».

В МИД России пообещали принять ответные меры, воздержавшись от уточнений, о каких именно шагах идёт речь.