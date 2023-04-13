МИД России анонсировал ответные меры на высылку 15 дипломатов из Норвегии
Москва, 13 апреля 2023, 13:25 — REGNUM Москва примет ответные меры на решение Норвегии объявить 15 российских дипломатов персонами нон-грата. Об этом 13 апреля сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Ранее в этот день МИД Норвегии объявил о высылке из страны 15 сотрудников российского посольства. Утверждалось, что дипломаты якобы являются сотрудниками спецслужб.
«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — цитирует ответ представителя внешнеполитического ведомства РИА Новости.
При этом никаких деталей о возможных ответных мерах не приводится.