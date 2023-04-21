Москва, 21 апреля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю вырос на 0,4 процентного пункта и превысил 80%. Таковы результаты опроса, проведённого с 10 по 16 апреля Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно исследованию, 80,1% россиян на прямой вопрос о доверии главе государства ответили положительно, с ними не согласились 16,1% опрошенных.

Также немного подрос и показатель одобрения деятельности российского лидера. Об этом заявили 77,5% респондентов, не одобряют работу Путина на посту главы государства 13,7% опрошенных.

Уровень доверия премьер-министру Михаилу Мишустину составил 63,3% (-0,2 процентного пункта за неделю). Также незначительно снизился и показатель одобрения деятельности председателя правительства ― 54,8% (-0,1 процентного пункт за неделю).

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы уровень доверия жителей России президенту Владимиру Путину остаётся стабильно высоким. Опрос, проведённый ВЦИОМ за период с 3 по 9 апреля, показал, что главе государства доверяют 79,7%. Одобряют его деятельность 77,1% — почти на один процент меньше, чем неделей ранее.