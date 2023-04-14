Опрос ВЦИОМ показал, что президенту Владимиру Путину доверяют 79,7% россиян

Москва, , 12:21 — REGNUM Уровень доверия жителей России президенту Владимиру Путину остаётся стабильно высоким. Это следует из итогов опроса социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных 14 апреля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Доверяют Путину 79,7%, за период с 3 по 9 апреля этот показатель сократился на 0,7 процентного пункта. Одобряют его деятельность 77,1% — почти на один процент меньше, чем неделей ранее.

Действия правительства и его председателя Михаила Мишустина положительно оценивают более 54,9% россиян. О доверии к нему заявили 63,5% респондентов.

Уровень поддержки «Единой России» составил 39,8%, КПРФ — 10,3%, ЛДПР — 8,9%, «Справедливой России — За правду» — 5,5%, «Новых людей» — 4,7%.

В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, исследование проводилось по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта деятельность президента РФ Владимира Путина одобряли 77,9% опрошенных ВЦИОМ. Доверяли главе государства 80,5% респондентов. Исследование проводилось с 20 по 26 марта.