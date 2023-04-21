Москва, 21 апреля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Открытые заявления и призывы к действиям со стороны властей Украины свидетельствуют о необходимости продолжения специальной военной операции до полного выполнения поставленных задач. Об этом говорится в документе «Об украинском кризисе», опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел России в пятницу, 21 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Так, например, речь советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о необходимости «покарать» жителей Крыма и Донбасса за их желание связать свою жизнь с Россией является прямой демонстрацией экстремистских настроений официальных лиц Украины.

«Подобная риторика и преступные действия киевского режима подтверждают необходимость продолжения спецоперации до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины», — говорится в распространённом сообщении.

Также в Министерстве иностранных дел России отметили, что регулярные и открытые рассуждения западных стран о грядущем контрнаступлении ВСУ говорят о их непосредственной вовлечённости в вооружённый конфликт. Глава ведомства Сергей Лавров неоднократно подчёркивал, что поставки оружия и боеприпасов являются контрпродуктивными и лишь продлевают конфликт.