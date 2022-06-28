Москва, , 16:09 — REGNUM Позиция Запада по украинскому вопросу абсолютно контрпродуктивна. Об этом 28 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-подходе по итогам совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Позиция, которую Запад занял, абсолютно контрпродуктивна. Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится агония нацистского режима, который поддерживается западными столицами», — заявил Лавров.

«С заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров в нынешних условиях регулярно выступает то Борис Джонсон, то Олаф Шольц, то Жозеп Боррель, который постоянно призывает постоянно тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Это такая уже шизофрения в известной степени проявляется», — указал он.