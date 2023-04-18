Москва, 18 апреля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. Об этом 18 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

«Никакого движения нет. Предпринимаются усилия, но они ни к чему не приводят», — заявил он.

По словам дипломата, возникли вопросы «к работе Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить». Как сообщил Небензя, договоренности, достигнутые в июле 2022 года, не соблюдаются.

Также дипломат отметил, что предполагается обсуждение зерновой сделки в ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«Думаю, он обсудит это с Генеральным секретарём, когда они будут проводить встречу», — заявил Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте МИД уведомил стороны о продлении зерновой сделки на 60 дней. Позднее внешнеполитическое ведомство заявило, что зерновая сделка не будет продлена, если не будут решены пять системных проблем. До сих пор вопреки обещаниям они остаются нерешёнными.

Речь идёт о переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмене ограничений на страхование и перестрахование плюс снятии запрета на доступ в порты, а также восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что ООН продолжает предпринимать усилия для полного выполнения соглашения об экспорте российского продовольствия и удобрений, взаимодействуя для этого со всеми заинтересованными сторонами.