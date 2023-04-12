Нью-Йорк, США, , 20:09 — REGNUM ООН продолжает предпринимать усилия для полного выполнения соглашения об экспорте российского продовольствия и удобрений, взаимодействуя для этого со всеми заинтересованными сторонами, заявил 12 апреля официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Стефан Дюжаррик. Фото Global Look PressKeystone Press AgencyLev Radin

«Мы продолжаем предпринимать усилия, чтобы меморандум о понимании между Россией и ООН об экспорте российского продовольствия и удобрений полностью выполнялся», — сказал он.

Ранее 12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически оценил вероятность дальнейшего продления зерновой сделки, отметив, что часть соглашения, в которой заинтересована Россия, не выполнялась до продления сделки на 60 дней в марте 2023 года и не выполняется после этого продления.

При заключении зерновой сделки ООН обязалась содействовать снятию препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Россия требует подключить «Россельхозбанк» к системе SWIFT, разрешить поставки в Россию сельхозтехники, снять ограничения на доступ российских судов в зарубежные порты и возобновить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса».