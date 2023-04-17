Пекин, 17 апреля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Отношения России и Китая с Европейским союзом обсудили на встрече в Пекине заместители глав МИД двух стран Александр Грушко и Дэн Ли, сообщили 17 апреля в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

Также дипломаты обсудили проблему деятельности НАТО «на фонe происходящей геополитической трансформации». Они уделили время также международным темам и вопросам «региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес».

В ходе переговоров Грушко и Дэн Ли подтвердили взаимный настрой на расширение сотрудничества двух стран.

В МИД отмечают, что дипломаты назвали сотрудничество России и Китая важной составляющей «региональной и международной стабильности в условиях глобальной турбулентности», а также попыток США и их союзников давить на Москву и Пекин, вводя незаконные односторонние санкции и прикрываясь «порядком, основанным на правилах».

Встреча продемонстрировала стратегический и всеобъемлющий характер отношений между Москвой и Пекином. Она показала востребованность продолжения регулярного диалога по этим темам, резюмировали в российском МИД.

В ходе трёхдневного визита в Россию в конце марта председатель КНР Си Цзиньпин назвал взаимодействие двух стран образцовым примером отношений между великими державами. Позже президент России Владимир Путин назвал проявлением зависти заявления о том, что Россия якобы впадет от КНР в зависимость.

После вступления Финляндии в НАТО, которое официально состоялось 4 апреля, китайские эксперты заявили, что теперь безопасность в ЕС стала ещё более сомнительной. По словам экспертов Global Times, Финляндию выталкивают на передовую в противостоянии Запада с Россией.