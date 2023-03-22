Си Цзиньпин: Китай и Россия демонстрируют образцовый пример отношений между великими державами

Москва, , 02:36 — REGNUM Китай и Россия демонстрируют образцовый пример отношений между великими державами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с визитом в Москве. Его слова, произнесённые на государственном обеде в Кремле, передаёт 21 марта ТАСС.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия перед лицом изменения мира, времени, истории сумели сохранить «стратегическую выдержку» и вместе «уверенно и спокойно» ответили на вызовы времени.

«Вместе мы показали пример… образцовый пример отношений между великими державами», — подчеркнул глава КНР.

Он отметил, что двусторонние отношения между Россией и Китаем развиваются в духе равноправия, поддержки и общего процветания».

Напомним, что президент России Владимир Путин назвал визит Си Цзиньпина в Москву наглядным подтверждением «особого характера» партнёрских отношений между Россией и Китаем.

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