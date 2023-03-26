Петропавловск-Камчатский, , 12:47 — REGNUM Заявление по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву о том, что Россия впадет в зависимость от Китая, делают не скептики, а завистники таких отношений. Об этом в ходе интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

«Это не скептики, а завистники», ― подчеркнул глава государства.

Российский лидер указал на то, что ещё большими темпами, чем у российской экономики, усиливается зависимость от Китая у европейской.

«Товарооборот растёт у Китая с Европой объединённой очень высокими темпами. Так что всё наоборот, пусть они лучше о себе подумают», ― посоветовал президент России.

Он отметил, что на протяжении десятилетий было много желающих настроить «то Китай против Советского Союза и России, то наоборот», поэтому российская сторона очень дорожит взаимоотношениями с Китаем и уровнем, который достигли за последние годы.

Как сообщало ИА REGNUM, журналисты американской газеты The Washington Post отметили, что растущий альянс России и Китая бросает вызов существующему мировому порядку. По их мнению, США вместе со своими союзниками должны готовиться ответить российско-китайской инициативе.

Авторы публикации указали, что Китай и Россия формируют союз, «боясь окружения» со стороны США и НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не создаёт военного союза с Китаем. Он отметил, что военное сотрудничество Москвы и Пекина, конечно, есть, стороны даже учения проводят. Однако такое взаимодействие происходит не только с Китаем, но и с другими странами. Глава государства подчеркнул, что во взаимодействии двух стран всё прозрачно.

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