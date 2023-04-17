Путин назвал приоритеты использования Вооружённых сил России
Путин заявил о ясном приоритете использования ВС России на украинском направлении
Москва, 17 апреля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. На сегодняшний день есть явные приоритеты применения Вооружённых сил России. Об этом 17 апреля на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
«Сегодня есть явные приоритеты применения Вооружённых сил, прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей в Донбассе, на других новых территориях», — подчеркнул глава государства.
При этом Путин отметил, что задачу развития российского флота никто не отменял.
Шойгу в свою очередь указал, что с 18 апреля начнётся завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота. По словам министра, в ходе учений будут отработаны ракетные удары электронными пусками.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Минобороны опубликовало видеозапись массированной атаки ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по объектам на территории Украины, которую Вооружённые силы России нанесли в ответ на теракты в Брянской области.
С 14 апреля в соответствии с решением Верховного главнокомандующего проходит внезапная проверка степени боевой готовности Тихоокеанского флота. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов.