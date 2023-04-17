Москва, 17 апреля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. На сегодняшний день есть явные приоритеты применения Вооружённых сил России. Об этом 17 апреля на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Сегодня есть явные приоритеты применения Вооружённых сил, прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей в Донбассе, на других новых территориях», — подчеркнул глава государства.

При этом Путин отметил, что задачу развития российского флота никто не отменял.

Шойгу в свою очередь указал, что с 18 апреля начнётся завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота. По словам министра, в ходе учений будут отработаны ракетные удары электронными пусками.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Минобороны опубликовало видеозапись массированной атаки ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по объектам на территории Украины, которую Вооружённые силы России нанесли в ответ на теракты в Брянской области.

С 14 апреля в соответствии с решением Верховного главнокомандующего проходит внезапная проверка степени боевой готовности Тихоокеанского флота. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов.