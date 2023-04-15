Донецк, 15 апреля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Боец 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики с позывным Мазур прокомментировал сообщения нескольких российских Telegram-каналов о том, что Артёмовск почти полностью взят.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ «Акация» ВС России на запорожском направлении

В интервью «Московскому комсомольцу» офицер рассказал, что руководство киевского режима пыталось отвлечь внимание от своих ошибок и провалов. В качестве примера он привёл атаку диверсионной группы в Брянской области. Ситуация для Вооружённых сил Украины становится хуже, и после потери Артёмовска украинский президент Владимир Зеленский, возможно, будет вынужден предпринять срочные меры, чтобы избежать неприятных вопросов со стороны западных партнеров, считает российский военный.

По мнению Мазура, контрнаступление необходимо Киеву, что поднять боевой дух ВСУ и «замести следы поражения». Он предполагает, что контрнаступление начнётся практически сразу после признания потери Артёмовска. Отвечая на вопрос о возможности армии Украины провести контрнаступление, боец отметил, что у ВСУ, вероятно, есть силы и средства для этого.

«Говорить о том, что украинцы выдохлись и ни на что уже не способны, я бы не стал. Да, возможно, их моральный дух не на высоте, но, как мы знаем из общения с военнопленными, их командование не гнушается идти даже на самые низкие в общечеловеческом понятии меры давления, чтобы солдаты оставались в строю», — рассказал офицер.

По мнению представителя 1-го корпуса ДНР, контрнаступление будет проходить в запорожском направлении, в сторону Мелитополя. Он объяснил, что херсонское направление Киеву «неинтересно», донецкое направление — сложное для обеих сторон, а направление Сватово — Кременная слишком хорошо укреплено.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля сотрудники МВД России задержали в Запорожской области агента Главного управления разведки Украины. Установлено, что задержанный мужчина передавал сведения о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. Он «сливал» расположения мест массового скопления мирных жителей. Позднее мужчина признался, что был завербован для этих целей.

14 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что задержанные в Мелитополе украинские диверсанты охотно дают показания. В том числе трое мужчин признали свою вину и рассказали о тайниках Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием.