Губернатор Богомаз: в Брянской области пресекли попытку проникновения в РФ украинских диверсантов

Брянск, , 12:27 — REGNUM Погрануправление УФСБ России по Брянской области пресекло попытку проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы из 20 человек. Противнику было нанесено огневое поражение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Александр Богомаз Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как рассказал глава региона, инцидент произошёл возле села Случовск Погарского района.

«Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение», — написал губернатор в Telegram-канале.

Это уже не первая попытка украинской стороны атаковать территорию России.

29 марта сообщалось, что диверсанты совершили попытку прорваться на двух пикапах в Брянскую область через деревню Ломаковка. По данным Mash, один из пикапов был уничтожен артиллерийским огнём, второй развернулся и покинул приграничную зону.

Кроме того, диверсанты 2 марта совершили нападение на село в Климовском районе Брянской области. Согласно данным ФСБ России, на территорию российского региона проникла группа, состоящая из украинских экстремистов. В результате теракта погибли два мирных жителя, ещё двое, в том числе ребёнок, получили ранения.