Вашингтон, 12 апреля, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дом Джон Кирби подтвердил наличие небольшого контингента американских спецназовцев в посольстве США на Украине. Таким образом он прокомментировал телеканалу Fox News сведения, содержащиеся в одном из слитых в Сеть документов Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

В материале отмечалось, что на территории Украины осуществляют свою деятельность представители спецназа США.

По словам Кирби, в американском посольстве «есть небольшое военное присутствие» для обеспечения контроля за материалами, поступающими на Украину и из неё. Он также отметил, что не имеет права называть численность американских военных.

Ранее британское издание со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона сообщило, что на Украине в феврале–марте 2023 года были задействованы порядка 50 британских спецназовцев. Всего в боях принимали участие 97 военнослужащих из стран НАТО, уточняется в материале.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ещё до утечки секретных документов Пентагона Москва обладала и обладает информацией о том, что инструкторы и бойцы из стран Североатлантического альянса принимают участие в боевых действиях.