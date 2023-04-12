Guardian: большая часть спецназа из стран НАТО прибыла на Украину из Британии

Лондон, , 02:57 — REGNUM На Украине в феврале–марте 2023 года были задействованы порядка 50 британских спецназовцев, говорится в материалах газеты Guardian со ссылкой на источники.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно просочившимся в Сеть документам Пентагона, в указанный период «из 97 военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине, 50 были британцами. Это значительно больше, чем от США и Франции, которые, как сообщалось, предоставили 14 и 15 человек из сил специального назначения соответственно».

В секретных данных при этом не указываются цели развёртывания на Украине сил спецназа из стран НАТО.

В издании отметили, что в Пентагоне пока не знают, кто стоит за утечкой конфиденциальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, один из бойцов спецназа «Ахмат» рассказал, что украинские военные в первую очередь забирают с поля боя тела убитых иностранных наёмников, а соотечественников оставляют.