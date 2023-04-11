Москва, 11 апреля, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление представителя пресс-службы американского Госдепа Веданта Патела о захвате храмов Украинской православной церкви (УПЦ).

Сергей Корсун ИА REGNUM Украинские черти

Накануне зампредставителя Госдепартамента США заявил, что в ведомстве ничего не знают о нападениях на объекты и прихожан канонической УПЦ, никакой информации он не видел и не читал.

Российский дипломат отметила «принципиальность» позиции Вашингтона по этому вопросу и заявила, что в Соединённых Штатах, очевидно, решили не комментировать ситуацию.

«И хоть кол на голове теши — не видят, не слышат, не замечают. Согласитесь, так ещё суметь надо. Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: «Захват лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод на Украине? Не слышали, честно», — написала она в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) предприняли попытки штурма храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в городе Каменце-Подольском на Украине Ранее в нём проводили службы священнослужители Украинской православной церкви.