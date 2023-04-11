Госдеп США не знает о нападениях на объекты и прихожан канонической УПЦ
Вашингтон, 11 апреля 2023, 00:15 — REGNUM Зампредставителя Госдепартамента США Ведант Патель на тему нападения на объекты и прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сказал, что в Госдепе ничего об этом не знают, никакой информации он не видел и не читал. Об этом чиновник сказал в ходе брифинга 10 апреля.
«Я не видел никаких сообщений, не могу об этом говорить. Но мы будем рады проверить информацию», — заверил журналистов Патель.
Как сообщало ИА REGNUM, сторонники раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) предпринимают попытки штурма храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в городе Каменец-Подольский на Украине. Ранее в нём проводили службы священнослужители Украинской православной церкви.