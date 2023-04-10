Анкара, 10 апреля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Визиты президента России Владимира Путина в Анкару или турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву пока не планируются. Об этом 10 апреля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

«На данный момент в планах нет визита Путина в Турцию или Эрдогана в Москву», — сказал он, добавив, что президент Турции ведёт активную дипломатию.

По его словам, Эрдоган проводит переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что визит российского коллеги Владимира Путина в Анкару предполагается 27 апреля. Турецкий лидер анонсировал в интервью телеканалу A Haber, что приезд президента России в том числе будет связан и с участием в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую».

Данное заявление сразу же прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: «Пока точных решений не принималось».