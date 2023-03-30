Москва, , 13:27 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о визите российского лидера Владимира Путина в Анкару.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока точных решений не принималось», — сказал представитель Кремля в ходе встречи с журналистами, добавив, что российская сторона будет принимать участие в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую», которая состоится в конце апреля.

По его словам, энергетический проект важен для отношений России и Турции и для турецкой энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что визит российского коллеги Владимира Путина в Анкару предполагается 27 апреля. Турецкий лидер 29 марта телеканалу A Haber анонсировал, что приезд президента России в том числе будет связан и с участием в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую».