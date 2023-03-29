Эрдоган заявил о возможном визите Владимира Путина в Турцию 27 апреля

Анкара, , 23:48 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что визит российского коллеги Владимира Путина в Анкару предполагается 27 апреля.

Эрдоган и Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Турецкий лидер 29 марта телеканалу A Haber анонсировал, что приезд президента России в том числе будет связан и с участием в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую».

«Есть вероятность, что господин Путин приедет на церемонию 27 апреля. Возможно, мы вместе примем участие в ней в онлайн-формате», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил, что 27 апреля на первый энергоблок АЭС «Аккую» будет загружено ядерное топливо, после чего объект официально станет считаться атомным.

«Аккую» строят рядом с городом Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из РФ.