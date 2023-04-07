Вашингтон, 7 апреля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. В течение ближайших недель может начаться наступление ВСУ на фронте. Об этом 7 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke, его слова приводит ntv.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Эти решения должна принимать Украина. Украина — это демократия. Президент Владимир Зеленский несёт ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев», — сказал он.

Блинкен отметил, что в данный момент партнёры Киева преследуют две цели: помогают организовать наступление украинской армии и наращивают среднесрочный и долгосрочный потенциал Украины.

При этом госсекретарь подчеркнул, что США и остальные страны Запада намерены сохранять «беспрецедентное давление с помощью санкций и экспортного контроля» до момента, пока Россия не изменит свою политику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план приазовского наступления ВСУ был разработан кураторами из США и Великобритании. Украинское военное руководство является только пешкой в этой игре.