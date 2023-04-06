Каменец-Подольский, Украина, , 12:38 — REGNUM На защиту Киево-Печерской лавры пришла 11-летняя школьница, которая объяснила украинским радикалам и раскольникам, почему не предаст Украинскую православную церковь. 6 апреля Telegram-канал «SHOT» опубликовал видео общения ребёнка с активистами неаканонической ПЦУ.

Ситуация в Киево-Печерской лавре ©Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ТАСС

«Я хочу быть с Богом. Я защищаю свою веру в своей церкви», — сказала 11-летняя девочка.

На вопрос одного из мужчин, кто якобы привёл ребёнка, чтобы сказать эту фразу, девочка ответила, что она сама решилась на такой шаг, потому что не может больше терпеть то, что делают раскольники.

Православные канонической Украинской православной церкви (УПЦ) уже несколько дней защищают обитель от представителей Православной церкви Украины (ПЦУ), разорвавших отношения с Московским патриархатом и требующих отдать им храмовый комплекс. Независимость ПЦУ от Московского патриархата провозгласили в декабре 2018 года. С тех пор её приверженцы стали притеснять представителей канонической Украинской православной церкви.

Заповедник «Киево-Печерская лавра» заключил соглашение с полицией Киева об охране территории обители. Поводом для заключения такого соглашения стало расторжение договора аренды с УПЦ. В свою очередь, УПЦ заявила, что не признаёт одностороннего расторжения договора аренды. Украинский адвокат Никита Чекман заявил, что охрана полицией Киево-Печерской лавры является инструментом дополнительного давления на монахов.

Как сообщало 31 марта ИА REGNUM, советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что на Украине должна быть единственная «каноническая» Православная церковь Украины (ПЦУ), а Украинскую православную церковь (УПЦ) нужно «хирургически закрыть», как «гнойник». Он сожалеет, что УПЦ не зачистили «физически» в первые три-шесть месяцев спецоперации.

При этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что в отношении представителей УПЦ возбуждено более 50 уголовных дел, в том числе по пяти из них уже вынесены приговоры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 марта заявила, что Москва решительно осуждает действия Киева в отношении Киево-Печерской лавры и призывает международные организации оказать влияние на Украину, чтобы положить конец гонениям Украинской православной церкви (УПЦ). В ООН также заявили, что власти Украины осуществляют преследование канонической Украинской православной церкви (УПЦ).