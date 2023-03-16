Захарова призвала международные организации повлиять на Киев, чтобы прекратить гонения УПЦ

Москва, , 17:28 — REGNUM Россия решительно осуждает действия Киева в отношении Киево-Печерской лавры и призывает международные организации оказать влияние на Украину, чтобы положить конец гонениям Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 16 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Она подчеркнула, что руководство России решительно осуждает действия киевского режима в отношении Киево-Печерской лавры, поскольку они грубо нарушают права и дискриминируют миллионы православных христиан.

«Мы обращаемся к профильным международным организациям с просьбой оказать необходимое влияние на власти Украины, чтобы положить конец гонениям и произволу в отношении Украинской православной церкви (УПЦ)», — заявила дипломат, отметив, что «не исключено и применение силы» со стороны киевских властей, чтобы выдворить монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.

Киево-Печерская лавра Michele Ursino

Как передавало ИА REGNUM, Киев обязал монахов Украинской православной церкви до 29 марта освободить здания на территории заповедника «Киево-Печерская лавра», поскольку они якобы нарушили условия пользования государственным имуществом.