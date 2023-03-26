ООН заявила о дискриминации и преследований УПЦ властями Украины

Киев, , 23:22 — REGNUM Власти Украины осуществляют преследование канонической Украинской православной церкви (УПЦ), говорится в опубликованном 24 марта Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) докладе о ситуации с правами человека на Украине.

Киево-Печерская Лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в нескольких монастырях, офисах, образовательных учреждениях и других объектах, принадлежащих УПЦ, в Киеве и в ряде областей страны. В некоторых случаях офицеры СБУ допрашивали священнослужителей с использованием полиграфа. УВКПЧ обеспокоено тем, что действия государства против УПЦ могут привести к дискриминации. УВКПЧ также призывает, чтобы все подозреваемые по уголовным делам имели право на справедливое судебное разбирательство», — говорится в докладе.

УВКПЧ также отметило, что Киев разработал три законопроекта, которые должны юридически оформить давление, оказываемое властями на УПЦ.

Напомним, власти Украины осуществляют действия, фактически направленные на запрет деятельности УПЦ на территории страны. Действия Киева в России назвали религиозной войной против духовенства.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция пускала людей на службу в Киево-Печерскую лавру по паспортам