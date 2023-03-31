Подоляк заявил о возможности физической зачистки духовенства УПЦ

Киев, , 18:31 — REGNUM Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что на Украине должна быть единственная «каноническая» Православная церковь (ПЦУ), а Украинскую православную церковь (УПЦ) нужно «хирургически закрыть» как «гнойник». Такое заявление он сделал 31 марта на украинском YouTube-канале.

Михаил Подоляк president.gov.ua

Подоляк выразил сожаление, что УПЦ не зачистили «физически» в первые три-шесть месяцев спецоперации, как и «всё пророссийское», а теперь уже сделать это будет труднее.

«Но опять же, «немного сложнее» — это не значит «невозможно», — сказал официальный представитель офиса Зеленского.

Он призвал «достаточно жёстко пройтись по этому пути» и назвал «канонической» Православную церковь Украины, подчеркнув, что она должна остаться единственной в стране. УПЦ он обвинил в эскалации конфликта и нежелании вести переговоры с украинскими властями. Подоляк сравнил Украинскую православную церковь с «гнойником» и констатировал необходимость применить в этой ситуации «хирургическое» вмешательство.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины осуществляют преследование канонической Украинской православной церкви (УПЦ), отмечалось в опубликованном 24 марта Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) докладе о ситуации с правами человека на Украине. В организации призвали обеспечить справедливое судебное разбирательство по всем задержаниям и фактам возбуждения уголовных дел в отношении священнослужителей. В ООН беспокоятся, что на Украине может начаться дискриминация по религиозному признаку.

От монахов Киево-Печерской лавры, приверженной УПЦ, киевские власти ранее потребовали освободить обитель до 29 марта. Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической ПЦУ.