Киев, , 14:23 — REGNUM В отношении представителей Украинской Православной церкви (УПЦ) возбуждено более 50 уголовных дел, в том числе по пяти из них уже вынесены приговоры. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, сообщил украинский телеканал «1+1».

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы должны вычистить всю ту среду вражеских «кротов» в рясах», — сказал он.

По словам Малюка, на данный момент возбуждено более 50 уголовных дел: «19 подозрений, пять приговоров в суде и так далее».

Ранее в СБУ подтвердили, что митрополиту УПЦ, наместнику Киево-Печерской лавры Павлу предъявлены обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, его обвиняют по двум статьям: в разжигании межрелигиозной вражды и «нарушении равноправия граждан» по расовой и религиозной принадлежности. Кроме того, по информации СБУ, Павел якобы оправдывал действия РФ на Украине. Митрополит рассказал о вручении ему соответствующих документов и проведении обысков.

31 марта в Хозяйственный суд Киева Министерством культуры и информационной политики Украины подан иск с требованием признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры. Киевские власти потребовали, чтобы монахи освободили обитель до 29 марта. Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).