В УПЦ назвали охрану лавры полицией давлением на монахов и верующих
Киев, 6 апреля 2023, 01:45 — REGNUM Охрана полицией Киево-Печерской лавры является инструментом дополнительного давления на монахов и прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Такое заявление сделал 5 апреля украинский адвокат Никита Чекман на своей странице в Telegram-канале.
«Расцениваем такие действия заповедника как дополнительное давление на братию и жителей монастыря с целью осуществления препятствий для совершения богослужений и пользования сооружениями и храмами Киево-Печерской лавры под предлогом «охраны», — сказал адвокат, действующий в интересах УПЦ.
Чекман призвал правоохранительные органы не препятствовать монахам и верующим правомерно пользоваться сооружениями и храмами Киево-Печерской лавры и не нарушать их право на свободу вероисповедания.
Как сообщалось ранее, заповедник «Киево-Печерская лавра» заключил соглашение с полицией Киева об охране территории обители. Поводом для заключения такого соглашения стало расторжение договора аренды с УПЦ. В свою очередь, УПЦ заявила, что не признаёт одностороннего расторжения договора аренды.
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