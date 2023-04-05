Москва, 5 апреля, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по контрразведке, выявлению террористов и их задержанию. Об этом глава государства заявил 5 апреля в ходе заседания Совета безопасности, посвящённом вопросам обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территориях новых субъектов страны, которое прошло в режиме видеоконференции.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ

Как отметил президент, обстановка в новых регионах Российской Федерации всё ещё остаётся напряжённой. По словам Путина, «киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан», подвергая обстрелам и ракетным ударам населенные пункты, устраивая «теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов».

Путин также подчеркнул, что такие атаки «неонацисты и их пособники» совершают на территории не только новых регионов, но и в других субъектах России. Происходит это, как подчеркнул президент, при участии третьих стран и западных спецслужб.

В связи с этим президент России поручил правоохранительным органам и спецслужбам усилить работу для обеспечения безопасности мирных граждан в новых районах и на других территориях.

«Подчеркну: МВД, прокуратура, Следственный комитет и другие правоохранительные органы, а также спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения, защитить людей, их безопасность, собственность, имущество от преступности, произвола и насилия», — заявил Путин.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что Путин поручил организовать дополнительные меры, направленные на искоренение террористической деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«Попытки дестабилизации общественно-политической ситуации и подрыва конституционного строя будут жестко пресекаться в соответствии с российским законодательством», — заверил Патрушев.