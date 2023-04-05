Путин указал на помощь третьих стран в осуществлении Киевом терактов в РФ
Москва, 5 апреля 2023, 17:29 — REGNUM Киевский режим никого не жалеет и регулярно устраивает теракты в новых регионах России. Помощь Украине в этом оказывают и третьи страны, заявил 5 апреля президент РФ Владимир Путин на большом заседании Совета безопасности страны.
Глава государства указал, что есть все основания полагать, что при подготовке Киевом терактов на новых российских территориях задействован потенциал западных спецслужб.
Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб. Кроме того, сложившейся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, включая организованную преступность, наркоторговцев, финансовых мошенников и так далее, — сказал Путин.
Российский лидер призвал спецслужбы России сделать всё, чтобы обеспечить безопасность граждан в том числе в новых регионах.
14 марта в центре Мелитополя был взорван автомобиль, два человека получили ранения. Подрыв автомобиля был произведен с помощью самодельного взрывного устройства, сообщили также в экстренных службах. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что мощность взрывного устройства составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте. Рогов отметил, что в районе, где произошел взрыв, нет никакой военной инфраструктуры, из чего следует, что Киевом произведен очередной теракт против мирного населения.