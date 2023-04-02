Вашингтон, 2 апреля, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым потребовал немедленно освободить американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного за шпионаж. Об этом 2 апреля сообщили в Госдепе.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Госсекретарь Блинкен выразил глубокую обеспокоенность неприемлемым задержанием в России журналиста — гражданина США. Госсекретарь призвал к его немедленному освобождению», — сказано в релизе.

В ведомстве добавили, что Блинкен также призвал правительство России выпустить из-под стражи Пола Уилана, которого задержали в 2018 году в Москве по подозрению в шпионаже.

Сообщается, что представители двух стран также обсудили важность создания среды, которая позволит дипмиссиям продолжить свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Екатеринбурге был арестован по обвинению в шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Его дело расследуется под грифом «совершенно секретно». Известно, что американец не признаёт своей вины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала дело Гершковича приоритетом президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Гершкович был задержан за шпионаж с поличным, когда собирал по заданию сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.