Москва, 30 марта, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Обвиняемый в шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович не признал своей вины, передает 30 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

vk.comevangershkovich Эван Гершкович. Журналист

Дело Гершковича маркировано грифом «совершенно секретно». Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Гершкович арестован до 29 мая.

Как сообщалось ранее, Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В ФСБ заявили, что он пытался собирать секретные сведения о предприятиях ВПК России по заданию спецслужб США и был задержан с поличным. Было возбуждено дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем комментарии отметила, что деятельность Гершковича с России не имела ничего общего с журналистикой, которая была для него лишь прикрытием.

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