Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят китайский план мирного урегулирования по Украине. Главное

Москва, , 13:08 — REGNUM Российский президент Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин так или иначе будут обсуждать китайский план мирного урегулирования по Украине, сообщил журналистам 20 марта представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он прокомментировал ряд других актуальных тем, к примеру, запрет iPhone чиновникам и выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Путин «из первых уст» даст Си Цзиньпину разъяснения позиции РФ по Украине, пояснил пресс-секретарь российского президента. Комментируя возможность посредничества Пекина между Москвой и Вашингтоном в украинском конфликте, Дмитрий Песков отметил: «Пока видна невооруженным глазом продолжающаяся линия, которая направлена на недопущение какого-либо торможения даже боевых действий».

Самой обсуждаемой темой 20 марта стала предстоящая встреча Путина и трижды переизбранного генсеком ЦК КПК и председателем КНР Си Цзиньпина. По словам Дмитрия Пескова, начало встречи Путина и Си Цзиньпина 20 марта запланировано ориентировочно на 16:30 по московскому времени.

Представители СМИ поинтересовались отношением Кремля к публикации о запрете iPhone чиновникам. «Не могу подтвердить, в служебных целях и так использовать нельзя и не используются», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента. Также он сказал, что в Кремле спокойно относятся к таким враждебным проявлениям в отношении президента РФ, как выдача Международным уголовным судом ордера на арест Владимира Путина.

«Все тщательно фиксируем. Продолжаем работать. Продолжает работать и президент», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Кремле «сдвигом сроков открытия газового хаба» в Турции, Песков заявил, что работа эта трудная, проект достаточно сложный, и реализовывать его «без возникновения сдвижек по времени, проблем технического или иного характера» вряд ли возможно.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии визита в Москву Си Цзиньпина в ведущих СМИ — «Российской газете» и «Жэньминь Жибао» — вышли статьи, в которых лидеры стран отметили развитие экономических отношений между странами и свое видение украинского конфликта. Китайский лидер уже прибыл в Москву. По словам Пескова, лидеры двух стран проведут беседу один на один, которая продолжится за неформальным обедом.