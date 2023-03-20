Москва, 20 марта, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 20 марта ответил на вопросы журналистов касательно государственного визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.

KremlinPoll/Global Look Press Владимир Путин

По словам пресс-секретаря российского лидера, темы, которые затронуты в мирном плане Китая, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями между лидерами по ситуации на Украине.

«Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня. Но, конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, чтобы председатель Си мог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Китай стать посредником между Москвой и Вашингтоном, Дмитрий Песков отметил, что пока Москва видит линию на недопущение какого-либо торможения боевых действий. Песков подчеркнул, что Вашингтон, Госдеп, Совбез США говорят об этом открыто и официально.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что США, действительно, придерживаются своей позиции, которая направлена на дальнейшее провоцирование конфликта, препятствование снижению интенсивности боевых действий и продолжающуюся «накачку Украины» различными видами вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин в своей статье «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» отметил, что «российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть. Владимир Путин также отметил, что по итогам 2022 года и без того солидный двусторонний товарооборот двух стран удвоился и достиг $185 млрд.