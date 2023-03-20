Москва, 20 марта, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Для передачи служебной информации сотрудниками администрации президента России не используются смартфоны. Об этом 20 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, он не может подтвердить ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что сотрудникам администрации президента России было рекомендовано заменить американские смартфоны iPhone на гаджеты других марок с другой операционной системой.

При этом Песков отметил, что смартфоны представляют из себя вполне «транспарентный механизм», который работникам Кремля нельзя использовать в служебных целях вне зависимости от установленной на них операционной системы.

«Естественно, что в служебных целях они не используются и категорированные переговоры, и категорированные материалы не пересылаются с использованием смартфонов», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщило, что чиновники внутриполитического блока администрации президента России получили рекомендацию больше не использовать мобильные устройства iPhone. Им было настоятельно рекомендовано отказаться от них в пользу телефонов других марок и с другой операционной системой.