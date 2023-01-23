Москва, 23 января, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с представителями СМИ 23 января вновь подчеркнул, что никаких условий для переговоров России и Украины сейчас нет («ни де-факто, ни де-юре» — прим. ИА REGNUM), и ответил на другие актуальные вопросы.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Тему специальной военной операции России на Украине продолжил вопрос о возможности переговоров по мирному договору между Москвой и Токио. В Кремле отметили недружественный статус Японии и отсутствие конструктивизма в плане двусторонних отношений. Поскольку необходимый содержательный диалог отсутствует, Песков признал, что и с Токио вряд ли можно говорить о возможности конструктивных переговоров.

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Практически без ответа остались вопросы о возможном назначении Козака главой Счетной палаты и о подготовке Владимира Путина к предстоящим президентским выборам.

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Говоря о причинах действия указа о мобилизации, несмотря на завершение призыва граждан, Дмитрий Песков подтвердил, что в настоящее время установленная численность армии была достигнута, но частичная мобилизация включает в себя и другие мероприятия, необходимые для выполнения задач военной спецоперации.

«Указ предусматривает и другие функции, необходимые для Минобороны», — подчеркнул Песков.

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Также пресс-секретарь российского президента констатировал нервозность в НАТО из-за дискуссии по поставкам Украине немецких танков и заявил, что на деятельность ЧВК «Вагнер» новые американские санкции никак не повлияют.

Песков назвал «политической эквилибристикой» обсуждения в Евросоюзе нюансов поставок Киеву вооружений, в том числе танков:

«Главное, что расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку, предстоит украинскому народу».

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Как сообщало ИА REGNUM, оценивая намерение США признать ЧВК «Вагнер» преступной организацией, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: в прикладном плане это не имеет особого значения как для страны, так и для самой ЧВК «Вагнер».

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