Москва, 23 января, 2023, 13:01 — ИА Регнум. На сегодняшний день условий для проведения переговоров между Россией и Украиной нет ни де-факто, ни де-юре. Об этом 23 января рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористический режим в Киеве

«Никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент — ни де-факто, ни де-юре», — сказал он в ответ на вопрос о том, не пришло ли время для переговоров России и Украины.

Также представитель Кремля уточнил, что в Москве слышат заявления представителей киевского режима и знают о юридическом обосновании Киевом невозможности ведения переговоров.

«Поэтому можно де-факто признать одно — никаких условий для таких переговоров нет», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент в планах президента России Владимира Путина нет встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси после появления сообщений о складировании киевскими боевиками оружия на территориях украинских АЭС, однако российская сторона заинтересована в продолжении такого рода контактов.