Москва, 23 января, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Для России признание Соединёнными Штатами группы «Вагнер» преступной организацией не имеет какого-либо значения. Об этом 23 января журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

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«Не думаю, что это в прикладном плане имеет какое-то значение для нашей страны или тем более для ЧВК «Вагнер», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США намерены объявить группу «Вагнер» «международной преступной организацией». Против группы «Вагнер» и «сети её поддержки на разных континентах» предполагается ввести санкции.

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В начале января 2023 года американские СМИ сообщали, что власти США активно собирают данные о деятельности ЧВК «Вагнер», в том числе в Центрально-Африканской Республике, Сербии и Мали.

Как отметил советник Госдепартамента США Дерек Чолле, активность частной военной компании «Вагнер» тревожит американские власти, которые работают над нейтрализацией деятельности этой группы.