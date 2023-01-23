Москва, 23 января, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Не только достижение необходимой численности военных для выполнения целей спецоперации преследовала частичная мобилизация, сообщил 23 января журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Напомнив, что Минобороны РФ отчиталось о том, что установленная численность была достигнута в рамках частичной мобилизации, в связи с чем призыв граждан и завершился, представитель президента добавил, что частичная мобилизация включает и мероприятия по обеспечению задач ВС РФ.

«Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее и тому подобное. — сказал Песков. — В этой части это продолжает работать».

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября прошлого года. Она завершилась к началу ноября.