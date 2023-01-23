Москва, 23 января, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Кремль не анонсирует кадровые перспективы. Такой ответ дал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак может возглавить Счетную палату.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Козак

«Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые перспективы», — сообщил Песков.

По сообщениям СМИ, замглавы администрации президента Дмитрий Козак является наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на сегодняшний день говорить о возможности переговоров России и Японии по мирному договору не приходится.

Читайте также: РБК: главой Счётной палаты может стать Дмитрий Козак